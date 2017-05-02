Общество

сегодня, 10:52

Жители Хворостянки посетили родину Суламбека Осканова

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#Осканов
Жители Хворостянки посетили родину Суламбека Осканова

Школьники побывали в музее 

Посетив родные места Героя России Суламбека Осканова, делегацию Добринского района принял заместитель главы Назрановского муниципального района.

Школьники и жители Добринского района посетили Ингушский государственный музей краеведения им. Т. Х. Мальсагова, сообщили в администрации Назрановского района.

Осканов Суламбек Сусаркулович — начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава Военно-воздушных сил, генерал-майор авиации. Первый Герой Российской Федерации. Последний его полет проходил 7 февраля 1992 года в сложных условиях. У МиГ-29 произошел отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях отсутствия визуальной видимости летчик потерял пространственную ориентировку. Выйдя из облаков, он увидел перед собой огни населенного пункта. Ценой огромных усилий летчику удалось предотвратить падение потерявшего управление истребителя на село Хворостянку в Добринском районе Липецкой области, но сам катапультироваться Суламбек Осканов уже не успел.
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#Осканов

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