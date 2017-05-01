Культура

25 минут назад

В областном ДК выступят «Ритм» и «Модерн»

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#концерт
В областном ДК выступят «Ритм» и «Модерн»

14 мая в 15.00 в областном центре культуры, народного творчества и кино состоится отчетный концерт народного ансамбля эстрадного танца «Ритм» и студии современного танца «Модерн».

"Участники хореографических коллективов ОЦКНТ закружат зрителей в настоящем танцевальном круговороте. Мечты о дальних странах приведут их в Ирландию, Индию и Корею, чьи танцы с увлечением исполняют артисты. Совсем юные танцоры с удовольствием примерят на себя роли любимых сказок, увлекая гостей в волшебный мир детства. В программу концерта включены также постановки патриотической направленности, повествующие о любви к Родине и родному краю.

Концерт отличает огромное разнообразие танцевальных композиций, хореографических зарисовок, иллюстрирующих возможности и креативные способности всех возрастных групп коллективов, которые ведут активную концертную деятельность и принимают активное участие в творческой жизни Дворца культуры", сообщили в ОЦКНТ.

53
#концерт

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