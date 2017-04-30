Безработный угнал у пенсионера «Ауди»

Покатавшись и сломав машину, угонщик бросил ее в деревне.

29 апреля в Добровский отдел полиции обратился 54-летний пенсионер с заявлением о том, что в период от дома по ул. Советская в селе Доброе накануне угнали его "Ауди-80".

Сотрудниками полиции угнанный автомобиль обнаружен в селе Панино в неисправном состоянии. По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию неработающий ранее судимый 23-летний житель села Трубетчино.

Проверку проводит Добровский отдел полиции.