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Безработный угнал у пенсионера «Ауди»

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#угон
Безработный угнал у пенсионера «Ауди»

Покатавшись и сломав машину, угонщик бросил ее в деревне.

29 апреля в   Добровский отдел полиции обратился  54-летний пенсионер с  заявлением о том, что в период от дома по ул. Советская в селе Доброе накануне угнали его  "Ауди-80".

Сотрудниками полиции угнанный автомобиль обнаружен в селе Панино в неисправном состоянии. По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию  неработающий ранее  судимый 23-летний житель села Трубетчино.  

Проверку  проводит Добровский отдел полиции.

344
#угон

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