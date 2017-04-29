Молодежь «Металлурга» открыла счет голам в первенстве «Черноземья», но проиграла (ФОТО)

Дублеры липецкого «Металлурга» в стартовом матче первенства «Черноземья» проиграли в Орле – 1:4.

При этом подопечные Геннадия Коркина неплохо выглядели в первом тайме, вели в счете к перерыву – 1:0, но вторая половина встречи осталась полностью за хозяевами.

«ОрелГУ» (аббревиатура в названии расшифровывается, как государственный университет) – теперь главная команда соседней области. Ранее «Орел» соперничал с «Металлургом» в зоне «Центр» второго дивизиона, но минувшей зимой орловчане снялись с соревнований из-за финансовых сложностей. И вот теперь, третий дивизион…







«Металлург-М» открыл счет на 17-й минуте. Первый мяч подопечных Геннадия Коркина в первенстве «Черноземья» дальним ударом забил форвард Антон Бадиков.

До перерыва моменты были у обеих команд, но счет – 1:0 сохранился. Во втором тайме «ОрелГУ» заиграл агрессивнее, и уже на 48-й минуте Юрий Савосин не реализовал пенальти – наш вратарь Иван Коровин парировал удар в красивом броске.

Однако уже через пять минут до этого безупречный Коровин вынул мяч из сетки собственных ворот – капитал хозяев Никита Фурсин отличился после стандарта и восстановил равенство в счете.







Ничейный счет держался до 71-й минуты, а затем свою роль сыграло преимущество орловских игроков в опыте. Выступавший еще во втором дивизионе Андрей Федяев заработал штрафной, а затем сам же послал мяч «за шиворот» Коровину – 2:1.

Пропустив гол, подопечные Коркина побежали отыгрываться, и вышедший на замену свеженький Александр Акулов дважды увеличивал счет.

Наставник нашей команды Геннадий Коркин отметил, что настроение в команде после поражения не самое лучшее, но молодым липецким футболистам нужно провести «работу над ошибками» и двигаться вперед.







В первенстве «Черноземья» сыгран еще один матч. Прошлогодний победитель «Атом» из Нововоронежа на своем поле крупно победил дублеров воронежского «Факела» - 3:0.

Остальные матчи будут сыграны в субботу, 29 апреля, в том числе игра «Елец» - «Олимпик» (Новая Усмань).

«ОрёлГУ» (Орёл) – «Металлург-М» (Липецк) - 4:1 (0:1)

Голы: Бадиков, 17 (0:1). Фурсин, 53 (1:1). Федяев, 71 (2:1). Акулов, 82 (3:1). Акулов, 89 (4:1).

Нереализованный 11-м: Савосин (ОрёлГУ), 48 (вратарь).

ОрёлГУ: 1. Хромов. 11. Родин (21. Овчаров, 84). 13. Копылов (57. Ремизов, 46). 22. Фурсин (к). 88. Севостьянов. 51. Трубицын (10. Николаев, 46). 6. Савосин. 55. Федяев. 77. Умрихин (9. Самохвалов, 75). 5. Ручкин (20. Кондрашов, 86). 7. Чунихин (97. Акулов, 62).

Металлург-М: 16. Коровин. 14. Немов. 77. Гамеев. 5. Боков. 13. Смольянинов (2. Зенин, 61). 17. Мкртчян (19. Е.Железниченко, 71). 7. Баязов. 9. Кузьмин. 10. Д.Галстян (5. Боков, 64). 11. М.Жуков (к) (4. Лукичёв, 56). 8. Бадиков (18. Зубков, 76).

Предупреждения: М.Жуков, 24. Мкртчян, 48. Родин, 66. Лукичёв, 70. Немов, 74.



Судьи Д.Акулинин (Тула), С.Агу, В.Тройненков (оба - Калуга). Инспектор А.Артемьев (Брянск).

28 апреля. Орёл. Центральный стадион им.Ленина, запасное поле.



Фото pfcorel.com

