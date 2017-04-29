Общество

14 минут назад

В автопробег в честь Дня Победы пустят не всех

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#автопробег #Бессмертный Полк #День Победы #акция #правила
В автопробег в честь Дня Победы пустят не всех

Ограничения установлены по автомобилям.

7 мая в Липецке стартует автопробег в честь Дня Победы. Мероприятие уже согласовано в органами власти и проводится при участии региональных координаторов акции «Бессметный полк».

Как рассказал GOROD48 один из организаторов автопробега Андрей Курьянов, для его участников установлен ряд правил и ограничений. Так, водители транспорта должны быть трезвы, иметь при себе права на управление, а также страховку на автомобиль. К пассажирам особых пожеланий нет, обратная ситуация — по самим транспортным средствам. Во-первых, под строгий запрет попали авто с нецензурными наклейками и фразами-эвфемизмами — их из колонны исключат. Во-вторых, приветствуется патриотическая символика.

Старт автопробега запланирован от парковки у «Ашана» в 08:30. Автопробег «Дорогами Бессмертного Полка» проследует в Волово, к высоте Огурец. В боях за высоту «Огурец» суммарные потери Красной Армии составили почти 5 000 человек.
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#автопробег #Бессмертный Полк #День Победы #акция #правила

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