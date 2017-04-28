В Липецке снова стартуют массовые зарядки

А ещё - пробежки.

С мая по октябрь в регионе пройдёт акция «За бег». Она направлена на вовлечение жителей Липецкой области всех возрастов в регулярные занятия физической культурой и спортом. Официальное открытие акции состоится 11 мая. На массовой пробежке молодежь встретится с профессиональными спортсменами региона, примет участие в спортивных конкурсах.

А 16 мая в формате проведения массовых зарядок на площадках Липецка и муниципальных районов Липецкой области пройдёт открытие акции «Заряжайся».

Для помощи в организации и проведении мероприятий в рамках акций формируется команда добровольцев. Добровольцы акции «Заряжайся» пройдут обучение комплексам упражнений и впоследствии будут проводить еженедельные утренние зарядки на базе различных учреждений Липецкой области.

В прошлом году в акциях «За бег» и «Заряжайся» приняло участие свыше 11 тысяч жителей региона.