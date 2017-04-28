В Домике Петра откроется выставочный проект «Липецкие воды»

Домик Петра в Нижнем парке вновь откроет свои двери для посетителей в Международный день музеев 18 мая, сообщили в департаменте культуры администрации Липецка.

Здесь начнет работать подготовленная городским музеем народного и декоративно-прикладного искусства новая экспозиция – выставочный проект «Липецкие воды», которая включит в себя три интерактивных зала. Один из них будет посвящен Петровской эпохе, второй – липецкому курорту минеральных вод, третий – экологии.

Посетители увидят макеты кораблей, вододействующих заводов, коллекцию старинных коромысел и умывальников, смогут «принять участие» в азовском походе на интерактивном игровом столе и посмотреть на каплю воды в микроскоп. Откроется выставочный проект в 17.00.

Как известно, новая достопримечательность «Путевой дворец Петра Первого» появилась в Нижнем парке в июле прошлого года. Домик Петра воссоздали по точным чертежам, привезенным из Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге. Государев особый двор существовал в Липецке до начала XIX века и отмечен на первых планах города. Он простоял чуть больше ста лет и сгорел во время очередного пожара в Липецке в 1806 году.