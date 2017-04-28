Общество

сегодня, 16:29

Липецк побил антирекорд предпраздничных пробок

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#пробка #затор #дороги #скорость
Липецк побил антирекорд предпраздничных пробок

И все равно нам есть куда стремиться.

Автодороги Липецка встали в предпраздничные заторы. Согласно сообщениям очевидцев и данным онлайн-информеров, проблемы со скоростью движения в городе начались более часа назад.

Минимальная скорость по сообщению сервиса «Яндекс. Пробки» наблюдается на улице Папина, в районе пересечения с улицей Водопьянова. Там зафиксировано движение со скоростью всего 2 км/ч. Таким образом, антирекорд по скорости движения в пробках сегодня автомобилисты Липецка побили. Ранее, в канун праздников, минимальная скорость составляла аж 3 км/ч.

Сейчас с этой скоростью стоят участки в районе администрации Липецкой области, улицы Льва Толстого, Космонавтов и Гагарина. Затруднения на площади Плеханова. Вместе с этим достаточно расторопно можно миновать обычно загруженные улицу Советская и проспект Победы. Там «Яндекс.Пробки» дают зеленый свет — скорость выше 15 км/ч.
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#пробка #затор #дороги #скорость

Комментарии (2)

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снайпер

47 минут назад
Какому дебилу в голову пришло утром в предпраздничную пятницу перекрыть Ленина? И все для проведения своих козьих мероприятий. Хотя ответ известен!
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Гость

49 минут назад
Хоть мне до дома 5 минут идти,но буду целый час в пробке стоять,а то соседи не увидят мой китайский солярис.Пусть обзавидуются моей иномарке.
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