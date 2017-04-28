Липецк побил антирекорд предпраздничных пробок

И все равно нам есть куда стремиться.

Автодороги Липецка встали в предпраздничные заторы. Согласно сообщениям очевидцев и данным онлайн-информеров, проблемы со скоростью движения в городе начались более часа назад.



Минимальная скорость по сообщению сервиса «Яндекс. Пробки» наблюдается на улице Папина, в районе пересечения с улицей Водопьянова. Там зафиксировано движение со скоростью всего 2 км/ч. Таким образом, антирекорд по скорости движения в пробках сегодня автомобилисты Липецка побили. Ранее, в канун праздников, минимальная скорость составляла аж 3 км/ч.



Сейчас с этой скоростью стоят участки в районе администрации Липецкой области, улицы Льва Толстого, Космонавтов и Гагарина. Затруднения на площади Плеханова. Вместе с этим достаточно расторопно можно миновать обычно загруженные улицу Советская и проспект Победы. Там «Яндекс.Пробки» дают зеленый свет — скорость выше 15 км/ч.