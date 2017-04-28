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«ВКонтакте» ввела плату за прослушивание музыки без рекламы‍

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«ВКонтакте» ввела плату за прослушивание музыки без рекламы‍

Бесплатное офлайновое прослушивание музыки является требованием правообладателей

В социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" появилась возможность оформления подписки для прослушивания музыки без рекламы. Пользователи, которые откажутся от подписки, будут слышать рекламные вставки между треками. Частота рекламных роликов неизвестна.

Стоимость подписки составит 149 рублей, говорится в сообщении Mail.ru Group. Подписка будет работать как в веб-версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях, - передает Российская газета.

После обновления музыкального раздела пользователи соцсетей начали жаловаться, что в приложении для Android отключилась функция кэширования композиций.Как пояснили представители Mail.ru Group, которой принадлежит «Вконтакте», запрет на бесплатное офлайновое прослушивание музыки является требованием правообладателей. Кроме того, соцсеть усовершенствовала дизайн и навигацию в музыкальном сервисе.

Всем оформившим подписку пользователям будут доступны функции приложения BOOM, предназначенного для прослушивания музыки. Мобильная программа позволяет, в частности, сохранять музыку в офлайн. Аналогичные возможности есть и у других популярных музыкальных сервисов, включая "Яндекс.Музыку", Apple Music и Google Play Music.
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