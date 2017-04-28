Общество

19 минут назад

Липчане поиграют в игры предков

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#Русборг #лапта #игра
Липчане поиграют в игры предков

Забытые забавы вспомнят на «Русборге».

Демонстрация традиционных русских игр состоится в рамках «гостевого» дня на «Русборге», 8 мая. Как сообщают организаторы фестиваля исторической реконструкции, игровую программу приготовило липецкое отделение клуба «Копье» - «Северный Берег».

Специалисты-этнографы считают, что некоторым из незаслуженно забытых игр без преувеличения тысяча лет, Клёк, свайка, чиж, кубарь, котёл, камушки, шар – названия лишь немногих. Относительно неплохо сохранилась лишь лапта. Это когда-то всенародной забаве реконструкторы посвятят командное состязание. Другие продемонстрируют всем желающим на игровой площадке фестиваля. Материалы по традиционным играм Липецкой области реконструкторам помогали собирать друзья – фольклорная арт-студия «Колесо», ансамбль «Воскресенье» и персонально его участники Владимир Юрьев и Михаил Колотев. Большую помощь оказал этнограф и этнопедагог Виктор Колчев.

Напомним, «Русборг» соберет около 900 участников из десятков регионов России и из-за рубежа.
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#Русборг #лапта #игра

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