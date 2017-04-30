Погода в Липецке

58 минут назад

В день Первомая в Липецкой области до +25 и сухо

1 175
#тепло
1
В день Первомая в Липецкой области до +25 и сухо

Под влиянием западной периферии антициклона в Липецкой области сохранится теплая погода, без осадков. Среднесуточная температура воздуха ожидается 15-17 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем от 20 до 25 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от +22 до +24.

1 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 3 градуса мороза.

1 175
#тепло
1

Комментарии (1)

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32 минуты назад
хорошая новость-хочется уже жары и не +25 а +35 :)
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