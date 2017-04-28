В Липецке продолжатся отключения горячей воды

С 2 по 15 мая будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей на прочность, плотность и их ремонт перед отопительным сезоном 2017-2018 г.г.

Испытаниям будут подвергнуты тепловые сети к следующим потребителям АО «ЛГЭК»:

– ул. Космонавтов, 36/4; ул. Ковалева, 109, 109а, 111, 113;

Во избежание несчастных случаев в ходе гидравлический испытаний категорически запрещается подход граждан к разрытым траншеям, местам появления выброса воды, провалам на пешеходных дорожках, автодорогах и других местах жилых массивов города.

Движение автотранспорта и пешеходов в опасных зонах раскопок и порывов теплосетей разрешается только в местах, обозначенных дорожными знаками-указателями.

Абонентам системы централизованного теплоснабжения необходимо принять меры согласно п. 6.1.6. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» для предотвращения проникновения воды в подвальные и цокольные помещения при повреждении трубопроводов тепловых сетей.

Подача горячей воды потребителям по ул. Космонавтов, 36-4 будет осуществляться с 16.05.2016 г.

О случаях подтопления и выброса воды можно сообщать по телефонам: 075, 23-28-84.