Общество

сегодня, 10:22

На Соколе привели в порядок мусорную площадку

4 283
#мусор
На Соколе привели в порядок мусорную площадку

Жители дома 333/1 по улице Баумана обратились в Госжилинспекцию с жалобой на неисправное состояние контейнерной площадки.

При проведении внеплановой выездной проверки факты, указанные в обращении, подтвердились.

По результатам проведения проверки ООО «ГУК «Сокол» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.


При проведении проверки исполнения предписания Госжилинспекция убедилась, что ООО «ГУК «Сокол» нарушение устранила. 
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4 283
#мусор

Комментарии (4)

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гость

7 минут назад
Вот это достижение!!! Вот, молодцы чинуши, а то все время их хают, а они вона как - мусорку убрали. А когда то время было, фабрики, заводы строили...
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Сокольчанка

56 минут назад
Еще бы наконец убрали расселенные пустые дома на Газина - пристанище бомжей и наркоманов!
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Сокольчанка

58 минут назад
Давно пора! Весь Сокол За......ли!!!
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мммм

59 минут назад
Глядикася !!! НОВОСТЬ!!! Это должно БЫТЬ !!!!!!
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