Общество
сегодня, 10:22
На Соколе привели в порядок мусорную площадку
Жители дома 333/1 по улице Баумана обратились в Госжилинспекцию с жалобой на неисправное состояние контейнерной площадки.
При проведении внеплановой выездной проверки факты, указанные в обращении, подтвердились.
По результатам проведения проверки ООО «ГУК «Сокол» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
При проведении проверки исполнения предписания Госжилинспекция убедилась, что ООО «ГУК «Сокол» нарушение устранила.
По результатам проведения проверки ООО «ГУК «Сокол» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
При проведении проверки исполнения предписания Госжилинспекция убедилась, что ООО «ГУК «Сокол» нарушение устранила.
гость
Сокольчанка
Сокольчанка
мммм