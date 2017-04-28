На Соколе привели в порядок мусорную площадку

Жители дома 333/1 по улице Баумана обратились в Госжилинспекцию с жалобой на неисправное состояние контейнерной площадки.

При проведении внеплановой выездной проверки факты, указанные в обращении, подтвердились.



По результатам проведения проверки ООО «ГУК «Сокол» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.





При проведении проверки исполнения предписания Госжилинспекция убедилась, что ООО «ГУК «Сокол» нарушение устранила.