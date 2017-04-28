В Липецкой области зарегистрировано уже 190 загораний сухой травы

Горела трава на общей площади более 58 гектаров.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, в Липецкой области на 26 апреля уже зарегистрировано 190 случаев загораний сухой растительности на общей площади более 58 гектаров. На тушение палов травы отвлекаются значительные силы службы пожаротушения нашей области, тратятся материально-технические ресурсы.При этом при сжигании травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, снижается ее плодородие, в огне гибнут полезные насекомые, птицы уходят с выжженных мест, а в некоторых случаях палы травы вызывают лесные и торфяные пожары, создают угрозу населенным пунктам.С 1 марта вступило в силу постановление Правительства России «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий». Изменения касаются всех, кто пользуется и (или) распоряжается территориями, прилегающими к лесам.

В соответствии с новыми правилами, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова любые юридические лица, органы власти и граждане должны обеспечить очистку территорий от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

За невыполнение требований пожарной безопасности статьями 8.32, 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан до 3 000 рублей; на должностных лиц - до 20 000 рублей; на юридических лиц - до 200 тысяч рублей.

30 апреля будет отмечаться День пожарной охраны. В Липецкой области пожарную безопасность обеспечивают 37 федеральных пожарных частей, 41 отдельный пожарно-спасательный пост, 22 подразделения ведомственной пожарной охраны и 355 подразделений добровольной пожарной охраны. В прошлом году в регионе ликвидировано 904 пожара, спасено 90 человеческих жизней.

