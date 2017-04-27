В Липецке не зафиксировано ни одного самоубийства связанного с «группами смерти»

В горсовете обсудили информационную безопасность липецких детей

В Липецком городском Совете депутатов прошло заседение «круглого стола: «Информационная безопасность детей и подростков». Инициатором его проведения выступила постоянная комиссия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. Депутаты решили в очередной раз поднять актуальную и проблемную тему всероссийского масштаба в связи с трагической гибелью подростков, которые вступали в «группы смерти».



- На фоне повышенного внимания в СМИ к теме экстремистских групп и групп смерти в социальных сетях звучат различные предложения: от «запрета детям до 14 лет пользоваться интернетом» до новых более строгих законов. Это на федеральном уровне. А что мы можем сделать на уровне муниципалитета? Какое звено укрепить и на что обратить особое внимание в Липецке?, - поинтересовался председатель горсовета Игорь Тиньков у присутствующих представителей правоохранительных органов.

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД по Липецку Алексей Ефимов заметил, что в Липецке не было ни одного случая суицида связанного с «группами смерти». И в этом заслуга администрации школ и правоохранителей. Все липецкие учреждения образования серьезно защищены. Просто так войти на любой неправильный сайт не получится - они заблокированы. Но в городе есть интернет-кафе, где можно получить бесплатный доступ в сеть, тем самым нарушая «Закон о wi-fi в общественных местах», по которому обязательна регистрация. Эти заведения регулярно проверяет прокуратура.

В тоже время, многое зависит и от самих родителей, от их отношения к тому, сколько времени ребенок проводит в виртуальном пространстве. Департамент образования решил выяснить, сколько времени в день ученики проводят с социальных сетях. Как показал опрос, 33 % респондентов ответили - 2 часа, 27%- 4 часа, 19%- до 6 часов, и 14% -более 6 часов. Самая популярная сеть среди подростков «ВКонтакте».

На «круглом столе» выступила ученица лицея №44 Ксения Подгорная. Она предложила создать в городе организацию, которая бы объединила всех учащихся городских школ по интересам. По ее словам, «живое общение» должно стать снова модным.

Как отмечают в пресс-служба Липецкого городского Совета, совместно с психологами горсовет подготовил специальные «памятки» в помощь родителям и подросткам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Листовки будут распространены по всем избирательным округам депутатов.