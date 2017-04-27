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В офисе Oriflame проходят обыски

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#обыск #налог
В офисе Oriflame проходят обыски

Компанию подозревают в махинациях.

В центральном офисе российского отделения косметической компании Oriflame и в подмосковном производственно-логистическом комплексе шведского гиганта проходят обыски, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией. Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, которое расследуют следственные органы ГУ МВД России по Москве по ч. 4 статьи 159 УК РФ.

Правоохранительные органы подозревают руководство «Орифлейма в России» в незаконном возврате НДС в ходе строительства крупного производственно-логистического центра компании в сельском поселении Аксёно-Бутырское Ногинского района Московской области.

Строительство центра шло с 2010 по 2014 год, генподрядчик получил 3,8 млрд рублей, часть этих средств была обналичена через фирмы-однодневки, считает следствие. Когда строительство было завершено, компания подала декларации на возмещение НДС на сумму около 500 млн рублей.
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#обыск #налог

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