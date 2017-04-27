Общество
40 минут назад
В Тербунах научат делать аналог лаптей и свистульки
А также художественной вырезке на овощах.
Управление внутренней политики Липецкой области начало подготовку к межнациональному культурно-спортивному празднику в селе Тербуны. На это мероприятие чиновники в рамках госзакупки готовы отдать 140 000 рублей.
Праздник для представителей национальных диаспор, казачьих общин, общественных организаций, чиновников и простых липчан состоится на сельском стадионе 15 июля. Гостей и зрителей ждут творческие выступления диаспор, выставка национального декоративно-прикладного искусства, презентация блюд, спортивные соревнования. Липчанам устроят серию мастер-классов. В Тербунах научат делать старинную русскую обувь чули (аналог лаптей), куклу-обереги, кулинарный карвинг из фруктов и овощей, окарины (свистульки). Кроме того, желающие познакомят с бразильским боевым танцем капоэйра и пауэрлифтингом.
Организатора праздника планируют определить 15 мая. Услуги оплатит бюджет Липецкой области.
Праздник для представителей национальных диаспор, казачьих общин, общественных организаций, чиновников и простых липчан состоится на сельском стадионе 15 июля. Гостей и зрителей ждут творческие выступления диаспор, выставка национального декоративно-прикладного искусства, презентация блюд, спортивные соревнования. Липчанам устроят серию мастер-классов. В Тербунах научат делать старинную русскую обувь чули (аналог лаптей), куклу-обереги, кулинарный карвинг из фруктов и овощей, окарины (свистульки). Кроме того, желающие познакомят с бразильским боевым танцем капоэйра и пауэрлифтингом.
Организатора праздника планируют определить 15 мая. Услуги оплатит бюджет Липецкой области.
гость
Феерия
лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ