Общество

40 минут назад

В Тербунах научат делать аналог лаптей и свистульки

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#праздник #тендер
В Тербунах научат делать аналог лаптей и свистульки

А также художественной вырезке на овощах.

Управление внутренней политики Липецкой области начало подготовку к межнациональному культурно-спортивному празднику в селе Тербуны. На это мероприятие чиновники в рамках госзакупки готовы отдать 140 000 рублей.

Праздник для представителей национальных диаспор, казачьих общин, общественных организаций, чиновников и простых липчан состоится на сельском стадионе 15 июля. Гостей и зрителей ждут творческие выступления диаспор, выставка национального декоративно-прикладного искусства, презентация блюд, спортивные соревнования. Липчанам устроят серию мастер-классов. В Тербунах научат делать старинную русскую обувь чули (аналог лаптей), куклу-обереги, кулинарный карвинг из фруктов и овощей, окарины (свистульки). Кроме того, желающие познакомят с бразильским боевым танцем капоэйра и пауэрлифтингом.

Организатора праздника планируют определить 15 мая. Услуги оплатит бюджет Липецкой области.
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#праздник #тендер

Комментарии (3)

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гость

7 минут назад
Почему не нужную, тербунатор знает, что лапти скоро будут нужны всем!
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Феерия

8 минут назад
Абсурда
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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

26 минут назад
На Западе детей учат как быть сильными, здоровыми и богатыми а у нас делать никому не нужную хрень. Вот и множится число бедных и больных, которые кроме как лапти плести и свистульки лепить, ничего больше не умеют.
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