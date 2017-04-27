Липецкая область раньше всех перейдёт на электронные больничные

Закон одобрен накануне.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, накануне на заседании СФ одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Законом вводится листок нетрудоспособности в форме электронного документа, формируемый и размещаемый в автоматизированной информационной системе, подписанный с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и имеющий равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном носителе.

Устанавливается полномочие Правительства РФ по утверждению порядка информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа.

Как пишет газета " Учёт. Налоги. Право ", по всей стране система электронных больничных стартует с 1 июля 2017 года. Пока пилотный проект действует в Астраханской, Белгородской областях, Москве и Крыму. Электронные больничные не станут с 1 июля обязательными. Но выдавать их смогут все клиники, у которых есть электронная подпись. Поэтому электронные листки в 2017 году могут появиться в большинстве регионов. В отделениях ФСС рассказали, что раньше всех в систему включатся Липецкая и Орловская области.