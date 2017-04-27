Липчанам хватит 20-30 тысяч рублей в месяц, чтобы жить безбедно

По данным опроса, в среднем по стране надо получать 27991 рублей в месяц на одного человека, чтобы не бедствовать.

Как сообщает Общественное телевидение России, каждый седьмой житель России – за чертой бедности. Это официально.

ЧИСЛО БЕДНЫХ В РОССИИ (млн человек, данные Росстата):

2016- 19,8

2015 - 19,5

2014 - 16,1

2013 - 15,5

2012 - 15,4

2011 - 17,9

2010 - 17,7

2009 - 18,4

2008 - 19,0

2007 - 18,8

За десять лет с 18,8 до 19,8 – ровно на миллион количество бедных выросло.

При этом Росстат считает, что бедность – это ниже прожиточного минимума – 9691 р.

ОТР провело опрос зрителей, сколько в их регионе надо получать, чтобы не быть нищим. В среднем получилось 27991 р. в месяц на одного человека.

Самые "дорогие" регионы: от 40 до 50 тысяч – Камчатка, Алтай, Кабардино-Балкария, Якутия, Забайкалье, Сахалин, Архангельск, Москва, Севастополь, Еврейская АО.

Скромнее могут прожить - от 30 до 40 тысяч рублей – Калужская, Кемеровская, Калининградская, Костромская, Воронежская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Новгородская, Орловская, Псковская Рязанская, Ульяновская, Ярославская области, Марий Эл, Северная Осетия, Краснодар, Красноярск, Хабаровск, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийск.

Еще скромнее – от 20 до 30 тысяч в месяц – хотели бы тратить, чтобы не чувствовать себя нищими, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Коми, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Чечня, Чувашия, Алтайский край, Пермский край, Приморье, Ставрополь, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Кировская, Курская, Ленинградская,

Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Челябинская области, Чукотский и

Ямало-Ненецкий АО.

И в сумму от 15 до 20 тысяч рублей (но все же ощутимо выше прожиточного минимума) готовы уложить свои потребности Адыгея, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Крым, Тыва, Курган.