«КамАЗ» опрокинулся в кювет

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 7 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 апреля в Чаплыгине на улице Полевая 53-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением, и машина перевернулась в кювет. С травмами водитель госпитализирован.

В Грязях на улице Орджоникидзе «ВАЗ-2113» под управлением 34-летнего мужчины по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Шевроле» под управлением 32-летнего водителя. В результате водитель «тринадцатой» и 27-летняя пассажирка иномарки с травмами госпитализированы.

В Липецке на улице Краснознаменной 48-летний водитель автомобиля «Хендай» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Пежо» под управлением 20-летней девушки, которая с травмой госпитализирована.





За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1447 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 11, неиспользование ремней безопасности – 57, превышение скорости – 941, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 48.