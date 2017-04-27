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«КамАЗ» опрокинулся в кювет
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 7 человек.
В Грязях на улице Орджоникидзе «ВАЗ-2113» под управлением 34-летнего мужчины по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Шевроле» под управлением 32-летнего водителя. В результате водитель «тринадцатой» и 27-летняя пассажирка иномарки с травмами госпитализированы.
В Липецке на улице Краснознаменной 48-летний водитель автомобиля «Хендай» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Пежо» под управлением 20-летней девушки, которая с травмой госпитализирована.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1447 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 11, неиспользование ремней безопасности – 57, превышение скорости – 941, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 48.