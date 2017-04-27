На улицах и площадях Липецка начали высаживать цветы

В преддверии майских праздников сотрудники муниципального предприятия «Зеленхоз» начали высадку цветов на улицах и площадях Липецка. Традиционно одним из первых формируют цветник на улице Ленина у областной Доски почета, торжественное открытие которой состоится 28 апреля. На территории рядом с ней уже появились розовые и белые бегонии, разноцветные петуньи и серебристая цинерария.

Также украшают площади Революции, Победы, Авиаторов, Героев (у памятника воинам, умершим в липецких госпиталях), улицу Советская у памятника легендарному градоначальнику Митрофану Клюеву, аллею Чернобыльцев, сквер на улице 9 Мая.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работа продолжится после наступающих трехдневных выходных. Накануне Дня Победы цветы высадят на площади Героев, у памятника Танкистам, на улице Зегеля поставят вазоны. Постараются украсить склон с цветочными часами на Плехановском спуске.

Согласно первоначальным планам, в этом сезоне цветники должны быть сформированы на общей площади более 15 тыс. кв. метров, посажено свыше миллиона растений, выращенных в теплицах предприятия. Однако объемы работ могут быть увеличены. Глава Липецка Сергей Иванов поставил перед озеленителями задачу довести площадь цветников в областном центре до 20 тысяч кв. метров.