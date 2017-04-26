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Китайцы опробовали созданный ими авианосец

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#Китай #корабль
Китайцы опробовали созданный ими авианосец

Корабль спустили на воду.

Первый авианосец, произведенный на китайской судоверфи Далянь, был спущен на воду в доках компании China Shipbuilding Industry Corp, сообщает Синьхуа. Предполагается, что на вооружение он будет поставлен в 2020 году после ходовых испытаний.

На торжественной церемонии в порту Далянь присутствовал заместитель председателя Центрального военного совета КНР Фань Чанлун. Он перерезал красную ленту, а затем разбил бутылку шампанского.

Создание собственного авианосца Пекин начал в 2013 году. Изначально датой его возможного спуск на воду называли 23 апреля - годовщину основания Военно-морских сил Китая.

Это уже второй авианесущий крейсер, имеющийся у этой страны: в 1998 году Китай купил у Украины советский крейсер "Варяг" 1988 года постройки.
93
#Китай #корабль

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