В мире
сегодня, 15:50
Китайцы опробовали созданный ими авианосец
Корабль спустили на воду.
Первый авианосец, произведенный на китайской судоверфи Далянь, был спущен на воду в доках компании China Shipbuilding Industry Corp, сообщает Синьхуа. Предполагается, что на вооружение он будет поставлен в 2020 году после ходовых испытаний.
На торжественной церемонии в порту Далянь присутствовал заместитель председателя Центрального военного совета КНР Фань Чанлун. Он перерезал красную ленту, а затем разбил бутылку шампанского.
Создание собственного авианосца Пекин начал в 2013 году. Изначально датой его возможного спуск на воду называли 23 апреля - годовщину основания Военно-морских сил Китая.
Это уже второй авианесущий крейсер, имеющийся у этой страны: в 1998 году Китай купил у Украины советский крейсер "Варяг" 1988 года постройки.
На торжественной церемонии в порту Далянь присутствовал заместитель председателя Центрального военного совета КНР Фань Чанлун. Он перерезал красную ленту, а затем разбил бутылку шампанского.
Создание собственного авианосца Пекин начал в 2013 году. Изначально датой его возможного спуск на воду называли 23 апреля - годовщину основания Военно-морских сил Китая.
Это уже второй авианесущий крейсер, имеющийся у этой страны: в 1998 году Китай купил у Украины советский крейсер "Варяг" 1988 года постройки.