Здоровье

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С начала года туберкулез выявили у 117 липчан

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#туберкулёз
С начала года туберкулез выявили у 117 липчан

В числе заболевших трое детей.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за три месяца этого года  впервые выявлены с туберкулезом 117 человек (за тот же период 2016 года – 119 случаев), в том числе 91 из числа постоянно проживающего населения, из них 3 детей и подростков. Превышен средний областной уровень заболеваемости в Воловском, Данковском, Елецком, Лев-Толстовском, Становлянском, Хлевенском районах.

Высокая миграционная активность населения, приток иностранных граждан, среди которых за 3 месяца выявлено 7 источников туберкулезной инфекции, способствует сохранению актуальности ежегодных профилактических обследований населения в целях раннего выявления туберкулезной инфекции в стадии заболевания, поддающегося лечению с высокой эффективностью.

В первом квартале охвачено флюорографическими обследованиями 17,1% населения, 61 больной туберкулезом органов дыхания (54,4% больных) выявлены благодаря своевременному флюорографическому обследованию.

Все случаи заболевания среди детей и подростков до 15 лет также выявлены при профилактических обследованиях методом туберкулиновых проб (реакция Манту) своевременно на ранних стадиях болезни. 

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#туберкулёз

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