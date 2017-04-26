НЛМК начал производить прокат с полимерным покрытием с улучшенными декоративными свойствами



Группа НЛМК, международная сталелитейная компания с активами в России, странах Евросоюза и США, вышла на российский рынок с новым продуктом - металлопрокатом с многослойным полимерным покрытием. Такое покрытие в сравнении с обычным отличается повышенной долговечностью и эффектным внешним видом, который обеспечивает лаковое покрытие. Прокат предназначен для строительства фасадов зданий, кровли, внутренней отделки помещений.



Как сообщает пресс-служба НЛМК, технология производства такого проката предполагает нанесение на оцинкованную полосу, как минимум, трех слоев покрытия. Сначала на рулон наносят грунт, затем цветное лакокрасочное покрытие и в завершении - лак или бесцветную эмаль.



Дополнительные слои обеспечивают блеск, эффект глубины и в некоторых цветах - объемного изображения. Помимо эффектного внешнего вида прокат отличает повышенная коррозионная стойкость, устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей и влаги. Это позволяет успешно применять его в строительстве зданий в любых климатических условиях.



Первая партия продукции цветом «бронзовый металлик» уже отправлена заказчику. В мае образцы продукции в цветовой гамме «звездное небо» передадут для ознакомления основным клиентам НЛМК.



«Группа НЛМК первой среди российских компаний освоила производство проката с полимерными покрытиями в 1991 году. Наш более чем 25-летний опыт и накопленные знания, а также постоянное сотрудничество с поставщиками лакокрасочной продукции позволяют совершенствовать технологии и предлагать новые виды продукции для удовлетворения растущих потребностей наших потребителей», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.



Группа НЛМК производит прокат с полимерными покрытиями на основном предприятии в Липецке и на заводе NLMK Strasbourg во Франции. Суммарная производственная мощность четырех агрегатов полимерных покрытий компании в России и Европе составляет около 700 тыс. тонн в год. Более 95% проката с полимерными покрытиями поставляется строительной индустрии. Доля Группы НЛМК на рынке проката с полимерными покрытиями в России оценивается в 23,6%.