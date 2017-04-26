Обрушившийся склад PepsiCo в Лебедяни строили иностранцы

600 человек сегодня сидят без работы.

Как рассказал GOROD48 первый заместитель главы администрации Лебедянского района Валерий Головань, улицы Лебедяни уже отмыли от сока. Напомним, вчера там рухнул склад PepsiCo, на котором хранилось 28 миллионов литров соковой продукции, пострадали два человека.

Убирать город начали ещё с вечера. На линию вышли поливочная машина и три трактора со щётками, и сегодня к 7 утра работы были завершены.

А вот на самом предприятия ООО «Лебедянский» уборка ещё продолжается. Её завод проводит своими силами. Пока там моют территорию, по улицам города ещё может течь вода.

К разбору завалов на складе пока не приступали.

Сегодня в 13:00 в Лебедяни пройдёт очередное заседание комиссии по делам ГО и ЧС.

Как сообщил Валерий Головань, уже известно, что разрушившийся склад PepsiCo в Лебедяни строила иностраннная компания. Автоматизированный склад был введен в эксплуатацию в 2009 году и специалисты отзываются о нем как о самом что ни есть современном — говорят, таких складов (по размеру и уровню технического оснащения) по всему миру всего 4, а в России он был единственным в своём роде.

Из-за разрушения склада сегодня стоит весь завод. Не работает не только склад, но и все цеха. Ещё накануне там отключили электроэнергию, водоснабжение. А вот газовую котельную сегодня всё же запустили.

Всего на ООО «Лебедянский» трудятся 600 сотрудников. Их судьба на ближайшее время пока не известна (будут ли они сидеть дома без содержания или вынужденный простой полностью ляжет на плечи работодателя).

В Лебедянской городской администрации создали специальную комиссию, которая работает с претензиями жителей города, возникшими в связи с аварией. У многих соком затопило огороды.

Накануне уже состоялся обход домовладений, составлены акты по факту нанесенного ущерба. Причем такой обход провели не только муниципальные власти, но и представители самого ООО «Лебедянский».

Размер ущерба, нанесённого аварией, ещё подсчитывают.