Происшествия

сегодня, 12:30

Обрушившийся склад PepsiCo в Лебедяни строили иностранцы

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#обрушение склада Pepsico
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Обрушившийся склад PepsiCo в Лебедяни строили иностранцы

600 человек сегодня сидят без работы.

Как рассказал GOROD48 первый заместитель главы администрации Лебедянского района Валерий Головань, улицы Лебедяни уже отмыли от сока. Напомним, вчера там рухнул склад PepsiCo, на котором хранилось 28 миллионов литров соковой продукции, пострадали два человека.

Убирать город начали ещё с вечера. На линию вышли поливочная машина и три трактора со щётками, и сегодня к 7 утра работы были завершены.

А вот на самом предприятия ООО «Лебедянский» уборка ещё продолжается. Её завод проводит своими силами. Пока там моют территорию, по улицам города ещё может течь вода.

К разбору завалов на складе пока не приступали.

Сегодня в 13:00 в Лебедяни пройдёт очередное заседание комиссии по делам ГО и ЧС.

Как сообщил Валерий Головань, уже известно, что разрушившийся склад PepsiCo в Лебедяни строила иностраннная компания. Автоматизированный склад был введен в эксплуатацию в 2009 году и специалисты отзываются о нем как о самом что ни есть современном — говорят, таких складов (по размеру и уровню технического оснащения) по всему миру всего 4, а в России он был единственным в своём роде.

Из-за разрушения склада сегодня стоит весь завод. Не работает не только склад, но и все цеха. Ещё накануне там отключили электроэнергию, водоснабжение. А вот газовую котельную сегодня всё же запустили.

Всего на ООО «Лебедянский» трудятся 600 сотрудников. Их судьба на ближайшее время пока не известна (будут ли они сидеть дома без содержания или вынужденный простой полностью ляжет на плечи работодателя).

В Лебедянской городской администрации создали специальную комиссию, которая работает с претензиями жителей города, возникшими в связи с аварией. У многих соком затопило огороды.

Накануне уже состоялся обход домовладений, составлены акты по факту нанесенного ущерба. Причем такой обход провели не только муниципальные власти, но и представители самого ООО «Лебедянский».

Размер ущерба, нанесённого аварией, ещё подсчитывают.  

10 1412
#обрушение склада Pepsico
2

Комментарии (10)

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Alex

4 минуты назад
Бухгалтер,ты дебил.Ну или овца.Причем здесь Борцов?Завод уже давно не его,он продал его "ПепсиСо". Ну и уровень квалификации буха видно по расчету.
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житель

10 минут назад
бухгалер, считать учись 600*10 000=6 000 000 "бухгалтер" *****
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Ашот Арамыч

11 минут назад
cудя по всему, Пипецк ждут разборки с пальбой и утюгами из 90-х годов и отсидется в Москве вряд ли удасться
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влипецкепить

18 минут назад
как правило подрядчики потом субподрядчики-а таджики тоже иностранцы .короче полный аутсорсинг, сталь наверное плохая
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Колобок

22 минуты назад
Принадлежать завод может кому угодно, а по факту - исполняющие в руководстве все отечественные ;)). Много в США желающих приехать сюда и здесь жить и работать? Дураков нет! Ну может раз в год приедут на собрание акционеров или что-то подобное, да и то - вряд ли! Господам- хозяевам только денежки нужны и побольше, а вы варитесь здесь сами! Вот и идет все по-нашински: и хозяину деньги отдать и себя не забыть. Отсюда химия в продукции и крошечные зарплаты рабам, ах, простите -работникам
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бухгалер

29 минут назад
Борцов подкинет каждому временно не работающему по 10000 авось не победнеет от потери 600000 рублей
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fed

39 минут назад
Колобок, какие наши жулики наняли иностранных жуликов? На тот момент завод уже год как принадлежал США.
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нерпа

45 минут назад
Колобок, Осторожно! Часть этого предприятия чеченам принадлежит.
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цирк

55 минут назад
вот что значит фальсификация выборов даже сарай сами уже построить не могут
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Колобок

сегодня, 12:36
Наши жулики наняли иностранных жуликов. Те из уценённых и просроченных материалов сляпали кое-как. Дирекция радостно приняла результат, администрация области отчиталась о расширении международных связей!
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