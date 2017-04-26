Общество

сегодня, 12:22

Безработная липчанка подала в суд на центр занятости

9 1407
#иск #работа #суд
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Безработная липчанка подала в суд на центр занятости

Женщина хотела получить пенсию досрочно.

Судебная коллегия по административным делам Липецкого областного суда рассмотрела жалобу местной жительницы на выводы Советского райсуда. В первой инстанции липчанке отказали в иске к городскому центру занятости.

Женщина обратилась в суд с иском ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» о признании незаконным отказа в выдаче предложения о досрочном назначении ей трудовой пенсии по старости. Две недели постояв на учете центра занятости как безработная, 48-летняя женщина с высшим юридическим образованием потребовала документы для оформления пенсии. В центре занятости липчанке в этом отказали и просили подождать хорошей вакансии. Отказ в выдаче документов женщина посчитала нарушением ее прав.

Обратную оценку ситуации дал суд. Свою роль сыграло то, что во время судебной тяжбы липчанка отказалась от ряда предложений о работе. Теперь женщине в удовлетворении ее требований отказала очередная судебная инстанция : решение Советского райсуда оставлено без изменения.
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#иск #работа #суд
2

Комментарии (10)

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Как гость
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Алиса

9 секунд назад
Как пишет Город48 - во время судебных тяжб ей предлагали работу.....
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бред

6 минут назад
В 55 лет назначают пенсию
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гость

24 минуты назад
Вообще написано, что ей 48 лет, а не 58
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аналитик

25 минут назад
Центры занятости получают з.плату с федерального бюджета и им плевать устроились безработные или нет свою копеечку они все равно получат и не малую вот почему все рвутся быть чинушами
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Татьяна

26 минут назад
Да , досрочную пенсию может получить гражданин , если ему не предлагают работу равноценную ее профессии и опыту , профессианализму . Но когда такому специалисту предлагают быть рассыльной , уборщицей и подобные работы , она вправе отказаться . Городской центр занятости не помогает безработным и вводит в заблуждение людей .
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Тимон

55 минут назад
Там деньги любят,хорошая вакансия денег стоит
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липецк

сегодня, 12:36
Очередной бред журналиста, в 58 лет женщина уже на пенсии.
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влипецкепить

сегодня, 12:29
вот за донбасских пенсионеров переживаю которым фашистская хунта не платит пенсии
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911

сегодня, 12:29
Каждый российский гражданин по достижению им установленного законодательством возраста приобретает право выхода на пенсию и получения пенсионного пособия, являющегося для него компенсацией дохода, который он утратил при наступлении старости. Возраст, при котором у человека возникает право на назначение пенсии по старости в 2017 году составляет 60 для мужчина и 55 лет для женщин, устанавливается Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» Да она уже 3 года как должна быть на пенсии!!! Что за бред опять нацарапали?! Ну хоть проверяйте информацию, которую распространяете!
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123

сегодня, 12:28
Галимые вакансии с очень низкими зарплатами даже вакансии врачей там оцениваются всего в 12 000 для чего нужны эти центры занятости даже на 20 тыс работы не найти
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