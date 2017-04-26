Безработная липчанка подала в суд на центр занятости

Женщина хотела получить пенсию досрочно.

Судебная коллегия по административным делам Липецкого областного суда рассмотрела жалобу местной жительницы на выводы Советского райсуда. В первой инстанции липчанке отказали в иске к городскому центру занятости.



Женщина обратилась в суд с иском ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» о признании незаконным отказа в выдаче предложения о досрочном назначении ей трудовой пенсии по старости. Две недели постояв на учете центра занятости как безработная, 48-летняя женщина с высшим юридическим образованием потребовала документы для оформления пенсии. В центре занятости липчанке в этом отказали и просили подождать хорошей вакансии. Отказ в выдаче документов женщина посчитала нарушением ее прав.



Обратную оценку ситуации дал суд. Свою роль сыграло то, что во время судебной тяжбы липчанка отказалась от ряда предложений о работе. Теперь женщине в удовлетворении ее требований отказала очередная судебная инстанция : решение Советского райсуда оставлено без изменения.