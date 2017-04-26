Убийцу отца будут судить в Липецкой области



Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 20 февраля 2017 года обвиняемый, находясь в доме по улице Ковалева города Данкова, распивал спиртные напитки в компании своего отца и его знакомых. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого отец обвиняемого, заступаясь за своего гостя, оскорбил сына. В ответ на грубость, обвиняемый взял кухонный нож и нанес им удар в ногу отца, повредив артерию. От острой кровопотери 55-летний хозяин дома скончался.



Обвиняемый, ранее неоднократно судим, в том числе за кражи, на время предварительного следствия был заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, подтвердив их в ходе проверки на месте происшествия. Вместе с тем следователем в установленный законом двухмесячный срок собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения, и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.



Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

