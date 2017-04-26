Под Липецком тренировались спасать леса

Учения прошли в районе Новой Жизни.

Тренировка по ликвидации лесных пожаров прошла на территории Липецкого лесничества. Мероприятие состоялось при участии подразделений ГУ МЧС по Липецкой области, указывает Федеральное агентство лесного хозяйства.



По замыслу учений возгорание произошло вблизи жилых домов поселка Новая жизнь. Всего в проведении учений было задействовано 16 единиц специализированной техники и 80 человек личного состава всех подразделений.



В ходе учений отрабатывалась технология использования технических средств тушения лесных пожаров, оценивались действия служб оповещения, дежурных и оперативность реагирования.