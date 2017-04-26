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вчера, 20:48
Ани Лорак распевалась в Липецке в пальто и шарфе
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Условиями «Звездного» расстроены и зрители.
Украинская певица Ани Лорак вечером во вторник представила в Липецке свое шоу «Каролина». Концерту в «Звездном» предшествовала распевка звезды. Саундчек артистка провела в «Звездном» в верхней одежде. Видео подготовки к шоу Лорак разместила в своем Instagram.
Условия в «Звездном» отметили и зрители концерта. Через социальные сети они обратились к мэрии Липецка.
Напомним, что ранее во время выступления в «Звездном» замерз Филипп Киркоров.
Условия в «Звездном» отметили и зрители концерта. Через социальные сети они обратились к мэрии Липецка.
Напомним, что ранее во время выступления в «Звездном» замерз Филипп Киркоров.
5 1366
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