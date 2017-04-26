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вчера, 20:48

Ани Лорак распевалась в Липецке в пальто и шарфе

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#Ани Лорак #Звездный #Филипп Киркоров #концерт
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Ани Лорак распевалась в Липецке в пальто и шарфе

Условиями «Звездного» расстроены и зрители.

Украинская певица Ани Лорак вечером во вторник представила в Липецке свое шоу «Каролина». Концерту в «Звездном» предшествовала распевка звезды. Саундчек артистка провела в «Звездном» в верхней одежде. Видео подготовки к шоу Лорак разместила в своем Instagram.

#тыещелюбишь#шоукаролина#tonight

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)



Условия в «Звездном» отметили и зрители концерта. Через социальные сети они обратились к мэрии Липецка.



Напомним, что ранее во время выступления в «Звездном» замерз Филипп Киркоров.
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#Ани Лорак #Звездный #Филипп Киркоров #концерт
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Комментарии (5)

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Боцман

вчера, 21:50
Кто все эти люди? )))
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Валенсия

вчера, 21:45
Один Лепс сказал зрителям, что здесь жарко и снял пиджак! Великий певец! И всем зрителям было жарко, потому что были в движении!!!
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Андрей

вчера, 21:28
Гадкий Я, да вы поглядите на лица этих не могу подобрать слов,от одной уже венками пахнет,а всё туда же зал подавай.
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Гадкий Я

вчера, 21:24
В мире война,в Стране жопа,а этим концертный зал подавай,скудаумные,дегенераты,Вам только зрелище,то олимпиаду,то мундиаль,да лучше эти средства в инфраструктуру вложить,образование,медицина,дороги,жильём молодые семьи обеспечить,вот тогда можно и о зрелище подумать,а сейчас какое зрелище?когда кругом бардак,казнокрадство,беспредел чиновников,разгул преступности!
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Олег

вчера, 21:16
Видимо вообще туго с деньжатами,что аж в нашу дыру занесло.
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