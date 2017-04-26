Общество
вчера, 19:25
Три человека пострадали при столкновении автомобиля с самкой лося
Удар пришелся в лоб автомобиля.
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Сегодня вечером на 24 километре трассы Липецк-Усмань легковой автомобиль "Опель" столкнулся с самкой лося. Удар пришелся в лобовую часть машины и был таким сильным, что в салон вогнуло часть крыши.
По словам водителя автомобиля, он двигался со скоростью около 60 км/ч, когда животное прыгнуло с обочины на дорогу.
В результате столкновения пострадали водитель "Опеля" и две его пассажирки. Пострадавших осмотрели врачи двух бригад "скорой": водитель и одна из женщин отделались легкими травмами, у третей пассажирки диагностирован перелом руки.
Животное получило перелом позвоночника.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
По словам водителя автомобиля, он двигался со скоростью около 60 км/ч, когда животное прыгнуло с обочины на дорогу.
В результате столкновения пострадали водитель "Опеля" и две его пассажирки. Пострадавших осмотрели врачи двух бригад "скорой": водитель и одна из женщин отделались легкими травмами, у третей пассажирки диагностирован перелом руки.
Животное получило перелом позвоночника.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
хитрый
Ну, лось - ты, в натуре ОЛЕНЬ!!!
всё зае...
пдд
Фёдор
Лера Котова
Animal Planet
Фёдор
Беда
Лера Котова