Общество

вчера, 19:25

Три человека пострадали при столкновении автомобиля с самкой лося

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#авария #ДТП
Три человека пострадали при столкновении автомобиля с самкой лося

Удар пришелся в лоб автомобиля.

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Сегодня вечером на 24 километре трассы Липецк-Усмань легковой автомобиль "Опель" столкнулся с самкой лося. Удар пришелся в лобовую часть машины и был таким сильным, что в салон вогнуло часть крыши.

По словам водителя автомобиля, он двигался со скоростью около 60 км/ч, когда животное прыгнуло с обочины на дорогу.

В результате столкновения пострадали водитель "Опеля" и две его пассажирки. Пострадавших осмотрели врачи двух бригад "скорой": водитель и одна из женщин отделались легкими травмами, у третей пассажирки диагностирован перелом руки.

Животное получило перелом позвоночника.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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#авария #ДТП

Комментарии (14)

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хитрый

вчера, 22:46
интересно кто язык сожрал с этого лося?
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Ну, лось - ты, в натуре ОЛЕНЬ!!!

вчера, 22:37
Мало того, что машину ушатал напрочь, водителю ещё и платить штраф за это тело... Надо было эту тушу добить монтировкой, в багажник запихать и валить домой по-тихому...
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всё зае...

вчера, 22:33
И что, что знак стоит. А если ты бы ехал и внезапно на тебя прыгнул? Ответчик хренов.
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пдд

вчера, 21:49
там же знак стоит(дикие животные) вот водила и ответит...
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Фёдор

вчера, 21:35
Лера ,а как в меню обозначили это мясо ??? Как правило оленина продукт очень дорогой .
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Лера Котова

вчера, 21:31
Фёдор, Что то ела в загородном закрытом заведение но забыла как Толи Лося тол Оленя на вкус как Говядина не помню что именно вот мне интересно не лось ли !?
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Animal Planet

вчера, 21:25
вот мудаки,животное сбили,а кстати что такое "у третей пассажирки диагностирован перелом руки."?
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Фёдор

вчера, 21:22
Лера мясо лося очень жёсткое.
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Беда

вчера, 21:12
Насчитают и за потомство, которое она смогла бы принести. Рощупкин перестал в этих лесах браконьерничать и зверь, по правилам естественного отбора, идет на самоубийство.
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Лера Котова

вчера, 21:09
А Лося можно кушать!? как на Вкус !?
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