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Ученые: собаки читают мысли людей

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Ученые: собаки читают мысли людей

К такому выводу пришла международная группа ученых

Ученые провели эксперимент и выяснили, что собаки – не только лучшие друзья человека, но и существа, обладающие способностями к телепатии. Установленная взаимосвязь с хозяином позволяет животному читать его мысли, - сообщают Аргументы недели.

Был проведен простой эксперимент. Ученые поместили собаку и хозяина в разных концах комнаты. Перед ними поставили две одинаковые игрушки. Пес мог видеть обе, а для человека одна была закрыта прозрачным барьером, а другая – нет. Когда хозяин давал псу команду принести игрушку, то собака приносила ту, которая видна человеку. Когда же он отворачивался и снова повторял команду, то собака приносила ту игрушку, которую выбирала сама.

По словам исследователей, такой уровень взаимопонимания был закреплен еще в процессе эволюции, в период, когда собаки помогали людям охотиться.
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