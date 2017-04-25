В Лебедяни собирают комиссию по делам ГО и ЧС

На ней оценят цщерб, нанесённой аварии на складе PepsiCo.

Как сообщил GOROD48 глава администрации Лебедянского района Михаил Мицук, в 16:00 в Лебедянском районе собирают комиссию по делам ГО и ЧС по факту обрушения склада корпорации PepsiCo в Лебедяни.



По словам Михаила Мицука, в Лебедяни соком затоплена всего одна улица, всё ушло в реку. Поэтому ущерб для городского хозяйства, скорее всего, будет незначительным.



Напомним, в результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока. В этой связи для определения возможного ущерба, причиненного водному объекту в результате техногенной аварии, на месте происшествия работает Липецкий природоохранный прокурор, специалисты контролирующих органов в сфере природопользования.



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