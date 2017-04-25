Общество

сегодня, 15:42

В Лебедяни собирают комиссию по делам ГО и ЧС

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#обрушение склада Pepsico
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В Лебедяни собирают комиссию по делам ГО и ЧС

На ней оценят цщерб, нанесённой аварии на складе PepsiCo.

Как сообщил GOROD48 глава администрации Лебедянского района Михаил Мицук, в 16:00 в Лебедянском районе собирают комиссию по делам ГО и ЧС по факту обрушения склада корпорации PepsiCo в Лебедяни.

По словам Михаила Мицука, в Лебедяни соком затоплена всего одна улица, всё ушло в реку. Поэтому ущерб для городского хозяйства, скорее всего, будет незначительным.

Напомним,  в результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока. В этой связи для определения возможного ущерба, причиненного водному объекту в результате техногенной аварии, на месте происшествия работает Липецкий природоохранный прокурор, специалисты контролирующих органов в сфере природопользования.  

Фото vk.com
8 2301
#обрушение склада Pepsico
4

Комментарии (8)

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Лебедянь

сегодня, 17:33
Департировать америкоссов из Лебедяни, как хохла из Липецка
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рыбак

сегодня, 16:41
* ,ущерб незначительный-весь яд в реку утек.
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Николай

сегодня, 16:39
Почему везде пишут про "несколько тонн" сока? Тонна - это один поддон с соком. На складе хранилось несколько поддонов?
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лебедянец.

сегодня, 16:34
Где Митсук и Головня там успех, там победа!!!
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Miss

сегодня, 16:16
ЦЩЕРБ???, сок то нормальный, соберутся обыватели, баблишко все хотят содрать, вот и все.
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ЦЩЕРБ???

сегодня, 16:12
Из чего у вас сок???
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Ника

сегодня, 16:03
невопрос, вот теперь и думай что там за сок. и состав очень интересен
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невопрос

сегодня, 15:58
По полномочиям: комиссию не МЧС создают, а Ростехнадзор. Идиоты у вас че там природный катаклизм???...причем тут МЧС???...Ростехнадзор курирует опасные производственные объекты и все виды отходов, в том числе и несчастные случаи на производстве...глава там вообще при какой 3.14зде????...ЧУЮ ЩА ПОЛ ОБЛАСТИ ПОПИАРЯТСЯ НА ПРОИШЕСТВИИ)))...КЛОУНЫ КАБИНЕТНЫЕ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
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