Следствие ищет игравших в карты у Вечного огня

Слава нашла подростков в соцсетях.

Полиция ищет подростков, которые играли в карты у Вечного огня в Кисловодске, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Ставропольскому краю. Ранее в соцсетях и прессе появилась информация о том, что компания подростков играла в карты у мемориала.В соцсетях жители Кисловодска осудили поступок школьников. На выложенных фотографиях подростки играют в карты, сидя прямо на плитах Мемориала памяти погибшим воинам у Вечного огня. По словам очевидцев, инцидент произошел днем 24 апреля.