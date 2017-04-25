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Следствие ищет игравших в карты у Вечного огня

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#Вечный огонь #розыск
Следствие ищет игравших в карты у Вечного огня

Слава нашла подростков в соцсетях.

Полиция ищет подростков, которые играли в карты у Вечного огня в Кисловодске, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Ставропольскому краю. Ранее в соцсетях и прессе появилась информация о том, что компания подростков играла в карты у мемориала.



 В соцсетях жители Кисловодска осудили поступок школьников. На выложенных фотографиях подростки играют в карты, сидя прямо на плитах Мемориала памяти погибшим воинам у Вечного огня. По словам очевидцев, инцидент произошел днем 24 апреля.
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#Вечный огонь #розыск

Комментарии (1)

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прпрп

сегодня, 17:26
по * этим * надо было дать...
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