Вернуть лицензию скандальной свалке не удалось

Поданная ООО «ЛэндГринЭко» кассационная жалоба на решение суда об аннулировании лицензии оставлена без удовлетворения.

Как сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Липецкой области, в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении ООО «ЛэндГринЭко», эксплуатирующего полигон ТБО в Елецком районе Липецкой области, Управлением Росприроднадзора по Липецкой области был выявлен ряд грубых систематических нарушений природоохранного законодательства, среди которых нарушения условий лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности, способствовавшие возгоранию полигона.

16 сентября 2016 года Арбитражный суд Липецкой области принял решение об удовлетворении заявленных Управлением Росприроднадзора по Липецкой области требований об аннулировании выданной обществу лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами. 21 декабря 2016 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу ООО «ЛэндГринЭко», признал решение Арбитражного суда Липецкой области законным и обоснованным.

Поданная ООО «ЛэндГринЭко» кассационная жалоба Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 20 апреял этого года также оставлена без удовлетворения, решение Арбитражного суда Липецкой области от 16.09.2016 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2016 оставлены без изменения: с 30 декабря 2016 года лицензия ОТ-13-000451(48) от 11.02.2014, выданная ООО «ЛэндГринЭко» на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности, аннулирована.