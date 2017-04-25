Мэрия Липецка обнаружила в черте города 29 случаев самозахвата земли

В апреле сотрудники управления административно-технического контроля администрации города провели выездные обследования территорий частного сектора Липецка.

Вместе с представителями территориальных управлений Советского и Правобережного округов они обследовали 77 земельных участков в районе улиц Каменный Лог, Большие Ключи, Малые Ключи, Адмирала Апраксина и Учительской. В результате выявлено 29 нарушений земельного законодательства. В основном это – самовольное занятие дополнительных земельных участков и использование земельных участков без документов, предусмотренных законодательством РФ.

В ходе рейдов липчанам еще раз разъясняли, что ограждение устанавливать можно исключительно в кадастровых границах участка, «самозахват» дополнительных земель запрещен, а регистрация прав собственности на объекты недвижимости – обязательна. Нарушителям земельного законодательства направлены предупреждения об административной ответственности с предписаниями об устранении допущенных нарушений до начала проведения контрольных мероприятий, сообщает пресс-лужба администрации города Липецка.