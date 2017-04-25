Общество

вчера, 19:12

Мэрия Липецка обнаружила в черте города 29 случаев самозахвата земли

4 1418
#земля #кадастр
Мэрия Липецка обнаружила в черте города 29 случаев самозахвата земли

В апреле сотрудники управления административно-технического контроля администрации города провели выездные обследования территорий частного сектора Липецка.

Вместе с представителями территориальных управлений Советского и Правобережного округов они обследовали 77 земельных участков в районе улиц Каменный Лог, Большие Ключи, Малые Ключи, Адмирала Апраксина и Учительской. В результате выявлено 29 нарушений земельного законодательства. В основном это – самовольное занятие дополнительных земельных участков и использование земельных участков без документов, предусмотренных законодательством РФ.

В ходе рейдов липчанам еще раз разъясняли, что ограждение устанавливать можно исключительно в кадастровых границах участка, «самозахват» дополнительных земель запрещен, а регистрация прав собственности на объекты недвижимости – обязательна. Нарушителям земельного законодательства направлены предупреждения об административной ответственности с предписаниями об устранении допущенных нарушений до начала проведения контрольных мероприятий, сообщает пресс-лужба администрации города Липецка.

4 1418
#земля #кадастр

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Громовой

вчера, 21:16
Дорогу между Громовой 7 и улицей Гоголя просто перегородили забором участка и периметр забора всё двигается и двигается во все стороны, это центр города, как всё оказывается всё просто, бери землю и строй, а там как-нибудь обойдутся без дороги и проезда
ответить

лола

вчера, 20:54
А кто захватил эти участки .не мы простые смертные, чинуши которым все дозволено. а нам нищим стоится не на что.
ответить

михаил

вчера, 19:22
обратить надо внимание на захват пожарных проездов и их обязательное обустройство
ответить

влипецкепить

вчера, 19:22
выселить их на дальневосточный гектар
ответить

Еще в рубрике

Липчанка жестоко избила малыша шнуром от телефонной зарядки
#побои #наказание #суд
27
Липчанка жестоко избила малыша шнуром от телефонной зарядки

вчера, 15:28

Происшествия
Обгоревшего мальчика отправили в столичную клинику
#ЧП #несчастный случай
26
Обгоревшего мальчика отправили в столичную клинику

вчера, 13:17

Происшествия
Полковника ФСБ приговорили к полутора годам колонии-поселения
#ФСБ
21
Полковника ФСБ приговорили к полутора годам колонии-поселения

вчера, 10:38

Происшествия