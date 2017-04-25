Общество

вчера, 18:54

После Пасхи в Липецке подешевели яйца

6 470
#Цены #Пасха #яйца
1
После Пасхи в Липецке подешевели яйца

Десяток яиц можно найти дешевле 30 рублей.

Анализ цен в 14-ти липецких магазинах показал, что после Пасхи резко подешевели яйца. Снижение цен составило от 6 по 50 процентов.

В итоге десяток яиц первого сорта сейчас в Липецке можно купить даже за 29 рублей 89 копеек.

Разброс цен на многие товары в наших торговых точках бывает велик, и яйца не стали исключением. Самая высокая цена на десяток яиц первого сорта – 55,90.

6 470
#Цены #Пасха #яйца
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ляяять

вчера, 23:26
Выбросил на рынок свои тухлые яйца!!!!! Бугага повеселил.
ответить

48

вчера, 22:06
Липчанин. , +100500
ответить

Рассмешил

вчера, 22:00
Липчанин. , спасибо.
ответить

WAX

вчера, 21:14
Спикулянтов в СССР сожали ,а теперь они частные предприниматели.
ответить

Клуша

вчера, 20:28
Липчанин. , ))))и тещины тоже...
ответить

Липчанин.

вчера, 19:45
Это потомушто Королёв выбросил на рынок свои тухлые яйца.
ответить

Еще в рубрике

Липчанка жестоко избила малыша шнуром от телефонной зарядки
#побои #наказание #суд
27
Липчанка жестоко избила малыша шнуром от телефонной зарядки

вчера, 15:28

Происшествия
Обгоревшего мальчика отправили в столичную клинику
#ЧП #несчастный случай
26
Обгоревшего мальчика отправили в столичную клинику

вчера, 13:17

Происшествия
Полковника ФСБ приговорили к полутора годам колонии-поселения
#ФСБ
21
Полковника ФСБ приговорили к полутора годам колонии-поселения

вчера, 10:38

Происшествия