После Пасхи в Липецке подешевели яйца

Десяток яиц можно найти дешевле 30 рублей.

Анализ цен в 14-ти липецких магазинах показал, что после Пасхи резко подешевели яйца. Снижение цен составило от 6 по 50 процентов.

В итоге десяток яиц первого сорта сейчас в Липецке можно купить даже за 29 рублей 89 копеек.

Разброс цен на многие товары в наших торговых точках бывает велик, и яйца не стали исключением. Самая высокая цена на десяток яиц первого сорта – 55,90.