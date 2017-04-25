Спорт

вчера, 18:13

Липецкие бойцы-универсалы отличились в турнире, посвященном юбилею древнего города

1 557
#Универсальный бой
Липецкие бойцы-универсалы отличились в турнире, посвященном юбилею древнего города

Липчане привезли домой 16 медалей.

Спортсмены липецкой федерации универсального боя отлично выступили в Ефремове Тульской области в открытом турнире, посвященном 380-летию города.

Всего за призы бились 125 спортсменов из шести городов, но такая конкуренция не смутила липчан: на счету наших земляков оказались 9 «золотых» и 6 «серебряных» наград.

Неудержимы на полосе препятствий и на ринге были представительницы нашей «прекрасной половины»: Виктория Бычкова и Анна Акимова все свои бои выиграли досрочно за явным преимуществом.

Не отставали от них и парни Владимир Голисаев первый поединок закончил досрочно болевым приемом, а во втором бою победил своего соперника из Ефремова за явным преимуществом.

Помимо названных спортсменов первые места заняли: Никита Бартов, Илья Голисаев, Никита Комоликов Арсений Леонов, Данил Попов, Егор Павлов.

Закончили турнир на втором месте Владимир Бычков, Игорь Халяпин, Даниил Кобрин, Андрей Улупов, Матвей Болдырев, Антон Черкасов.

Подготовили спортсменов Данила Голисаев и Евгения Покачалова.

1 557
#Универсальный бой

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

куняев

вчера, 22:09
добро должно быть с кулаками !
ответить

Еще в рубрике

Липчанка жестоко избила малыша шнуром от телефонной зарядки
#побои #наказание #суд
27
Липчанка жестоко избила малыша шнуром от телефонной зарядки

вчера, 15:28

Происшествия
Обгоревшего мальчика отправили в столичную клинику
#ЧП #несчастный случай
26
Обгоревшего мальчика отправили в столичную клинику

вчера, 13:17

Происшествия
Полковника ФСБ приговорили к полутора годам колонии-поселения
#ФСБ
21
Полковника ФСБ приговорили к полутора годам колонии-поселения

вчера, 10:38

Происшествия