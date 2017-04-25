Липецкие бойцы-универсалы отличились в турнире, посвященном юбилею древнего города

Липчане привезли домой 16 медалей.

Спортсмены липецкой федерации универсального боя отлично выступили в Ефремове Тульской области в открытом турнире, посвященном 380-летию города.

Всего за призы бились 125 спортсменов из шести городов, но такая конкуренция не смутила липчан: на счету наших земляков оказались 9 «золотых» и 6 «серебряных» наград.

Неудержимы на полосе препятствий и на ринге были представительницы нашей «прекрасной половины»: Виктория Бычкова и Анна Акимова все свои бои выиграли досрочно за явным преимуществом.

Не отставали от них и парни Владимир Голисаев первый поединок закончил досрочно болевым приемом, а во втором бою победил своего соперника из Ефремова за явным преимуществом.

Помимо названных спортсменов первые места заняли: Никита Бартов, Илья Голисаев, Никита Комоликов Арсений Леонов, Данил Попов, Егор Павлов.

Закончили турнир на втором месте Владимир Бычков, Игорь Халяпин, Даниил Кобрин, Андрей Улупов, Матвей Болдырев, Антон Черкасов.

Подготовили спортсменов Данила Голисаев и Евгения Покачалова.