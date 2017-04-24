На Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» сегодня уволили 85 человек

Процесс ликвидации фабрики начался.

Напомним, корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность своей кондитерской фабрики в городе Липецке. Официальный старт остановке производства был дан сегодня, 24 апреля.



Как сообщил GOROD48 первый заместитель начальника управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей, сегодня на фабрике в селе Сенцово были уволены порядка 85 человек.



- Сотрудникам Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» - а сегодня с работой в Сенцово попрощались порядка 85 человек - были выданы все документы, произведен рассчёт, - отметил Викор Кирей. - На месте работали сотрудники Липецкого городского центра занятости населения и Центра занятости населения Липецкого района. Каждому работнику кондитерской фабрики были назначены удобные дата и время в течение 10 дней, когда человек может прибыть за рассчётом. Завтра в Сенцово будут уволены ещё прядка 85 человек, а в среду начнутся увольнения в здании фабрики в Липецке на улице Доватора.



У специалистов службы занятости сотрудники кондитерской фабрики сегодня интересовались, как пройти переобучение на охранника или водителя-погрузчика.



Представители компании предложили увольняемым сотрудникам пройти подождать в столовую, попить там чай, но людям, оказавшимся без работы, было не до чая, поэтому в коридорах фабрики сегодня возникла небольшая давка.

