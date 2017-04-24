Общество

сегодня, 16:26

На Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» сегодня уволили 85 человек

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#Рошен #Roshen
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На Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» сегодня уволили 85 человек

Процесс ликвидации фабрики начался.

Напомним, корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность своей кондитерской фабрики в городе Липецке. Официальный старт остановке производства был дан сегодня, 24 апреля.

Как сообщил GOROD48 первый заместитель начальника управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей, сегодня на фабрике в селе Сенцово были уволены порядка 85 человек.

- Сотрудникам Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» - а сегодня с работой в Сенцово попрощались порядка 85 человек - были выданы все документы, произведен рассчёт, - отметил Викор Кирей. - На месте работали сотрудники Липецкого городского центра занятости населения и Центра занятости населения Липецкого района. Каждому работнику кондитерской фабрики были  назначены удобные дата и время в течение 10 дней, когда человек может прибыть за рассчётом. Завтра в Сенцово будут уволены ещё прядка 85 человек, а в среду начнутся увольнения в здании фабрики в Липецке на улице Доватора.

У специалистов службы занятости сотрудники кондитерской фабрики сегодня интересовались, как пройти переобучение на охранника или водителя-погрузчика. 

Представители компании предложили увольняемым сотрудникам пройти подождать в столовую, попить там чай, но людям, оказавшимся без работы, было не до чая, поэтому в коридорах фабрики сегодня возникла небольшая давка.  
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#Рошен #Roshen
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Комментарии (6)

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Липчанин.

8 минут назад
В какой стране мы живем! Почему хохлы ведут себя как дома . Они что нас завоевали . Грош цена Путину если он позволяет им так оброщатся с нашими людми. Это происходит потому что в Думе и совете федерации одни хохлы и евреи . Русских не кому защитить!
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Факт

14 минут назад
Там одни блатные работают им работу найдут,там одни родственники до пятого колена
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Вера

32 минуты назад
Ничего компенсацию дал порошенко 180 тыс.рублей работягам,можно год не работать,а начальники по 3-5 миллионов компенсации получают
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Вера

34 минуты назад
На каждой остановке по три магазина стоят-вот вам и работа
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Идательский дом

55 минут назад
Директор Игнатов и его технический зам Савельев издатдома, оба ссыкуны. Вы наслали на уважаемого поэта Липецка проверки через петушка Славика Куликова Артем Савельев, вор издательского дома, мандражирует
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^_^

сегодня, 16:49
Вот и все ваши вакансии: грузчик и охранник...
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