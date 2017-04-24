Куры в магазине в Добровском районе представляли опасность для здоровья

Магазин в Волчьем - ни ценников, ни контрольных весов, продукты просрочены.

Целый букет нарушений нашли проверяющие продуктового магазина в селе Волчье Добровского района.

Не обошлось без просроченных товаров – к таковым относились творожные сырки и замороженные куры, срок годности которых давно истек. Страшно даже себе представить, что случилось бы с человеком, если бы он употребил эти продукты в пищу.

Кроме того, в магазине отсутствовали ценники на винно-водочную продукцию, овоскоп для проверки качества яиц, а также контрольные весы.

За все это магазину теперь придется отвечать, согласно Административному кодексу РФ.