вчера, 17:35
Куры в магазине в Добровском районе представляли опасность для здоровья
Магазин в Волчьем - ни ценников, ни контрольных весов, продукты просрочены.
Целый букет нарушений нашли проверяющие продуктового магазина в селе Волчье Добровского района.
Не обошлось без просроченных товаров – к таковым относились творожные сырки и замороженные куры, срок годности которых давно истек. Страшно даже себе представить, что случилось бы с человеком, если бы он употребил эти продукты в пищу.
Кроме того, в магазине отсутствовали ценники на винно-водочную продукцию, овоскоп для проверки качества яиц, а также контрольные весы.
За все это магазину теперь придется отвечать, согласно Административному кодексу РФ.
mygorod48.ru\curochkinruslan
Этот
мясо вредно
Кск
Ник.
полина
Боцман