Общество

вчера, 17:35

Куры в магазине в Добровском районе представляли опасность для здоровья

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Куры в магазине в Добровском районе представляли опасность для здоровья

Магазин в Волчьем - ни ценников, ни контрольных весов, продукты просрочены.

Целый букет нарушений нашли проверяющие продуктового магазина в селе Волчье Добровского района.

Не обошлось без просроченных товаров – к таковым относились творожные сырки и замороженные куры, срок годности которых давно истек. Страшно даже себе представить, что случилось бы с человеком, если бы он употребил эти продукты в пищу.

Кроме того, в магазине отсутствовали ценники на винно-водочную продукцию, овоскоп для проверки качества яиц, а также контрольные весы.

За все это магазину теперь придется отвечать, согласно Административному кодексу РФ.

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Комментарии (7)

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mygorod48.ru\curochkinruslan

сегодня, 02:32
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
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Этот

вчера, 23:11
Яд под названием курица сейчас добавляют везде. Будьте аккуратнее не еште это дерьмо!!!!!!
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мясо вредно

вчера, 21:26
в совр. обществе лозунг мясо вредно актуален как никогда, мясо-молочные продукты напичканы химией и гормонами настолько - что онкология прогрессирует чудовищными темпами. рак груди особенно. сосиськи-сардельки вообще делают из перемолотых рогов и копыт с добавками сои и прочей химии. чего удивляться росту заболеваемости?
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Кск

вчера, 20:43
Далеко можете и не ходить: в Косыревке киоск всем подряд торгует
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Ник.

вчера, 19:40
Лишать права на продажу и, точка.
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полина

вчера, 18:27
можно подумать только в волчьем такие продукты заезжайте с.Крутое и в Пчелке и в магазине райпо там вообще безпредел творит продавец Ирина цены ставит какие хочет своей водкой торгует спасу нет
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Боцман

вчера, 18:02
Куры- это не еда, это оружие массового поражения.
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