В России
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56 минут назад
В Дагестане обезвредили найденную в ущелье авиабомбу
Взрывоопасный предмет обнаружил местный житель в одном из ущелий возле села Ансалта. Отмечается, что место оцепили сотрудники полиции, силы и средства экстренного реагирования незамедлительно были приведены в готовность.
"Расчетом Донского спасательного центра МЧС России в составе трех человек личного состава и одной единицы техники был произведен подрыв авиабомбы в нескольких километрах от населенного пункта Тасута, куда она ранее была вывезена на безопасное расстояние от населенных пунктов и объектов ЖКХ", - говорится в сообщении.
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