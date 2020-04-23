Коронавирус
56 минут назад
Опубликована карта очагов коронавирусной инфекции в Липецкой области
15 3821
️Карта распространения COVID-19 на территории Липецкой области опубликована на портале исгу.рф (для просмотра карты необходимо перейти по выделенной ссылке). Данные на карте обновляются ежедневно. Как сообщают в администрации региона, пока система система работает в тестовом режиме, поэтому возможны расхождения с цифрами статистики.
15 3821
Jew
Кость
Житель
НАДЕЖДА
Алекс
Алекс
ттт
Троль
Троль
Очень интересно