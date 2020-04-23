Коронавирус

56 минут назад

Опубликована карта очагов коронавирусной инфекции в Липецкой области

15 3821
#коронавирус
19
Опубликована карта очагов коронавирусной инфекции в Липецкой области
️Карта распространения COVID-19 на территории Липецкой области опубликована на портале  исгу.рф (для просмотра карты необходимо перейти по выделенной ссылке). Данные на карте обновляются ежедневно. Как сообщают в администрации региона, пока система система работает в тестовом режиме, поэтому возможны расхождения с цифрами статистики. 
15 3821
#коронавирус
19

Комментарии (15)

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Jew

55 секунд назад
"НАДЕЖДА " , нифига не работает .
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Кость

3 минуты назад
не работает
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Житель

5 минут назад
Администрация региона ... вы пробили дно
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НАДЕЖДА

9 минут назад
Очень интересно, Все понятно- надо щелкнуть на ссылку, затем на на оранжевую цифру (Липецк), затем нажать на увеличение и искать свой мкр, затем нажать на значок " вирус" и выскакивает адрес и дата заражения. К сожалению обнаружила свой дом с 2 заболевшими, к ужасу в своем подъезде!
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Алекс

10 минут назад
Она уже не работает
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Алекс

10 минут назад
Она уже не работает
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ттт

21 минуту назад
теперь можно безлопастные маршруты прокладывать
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Троль

24 минуты назад
Оооооооо
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Троль

25 минут назад
Оооооооо
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Очень интересно

25 минут назад
Но не х.. Я не понятно...
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