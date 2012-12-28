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В России
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33 минуты назад
Огонь охватил 1000 кв.м. санатория в Подмосковье
Пламя охватило крышу спортзала. Площадь возгорания составляет 1000 метров. Эвакуация не требуется. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
Санаторий «Загорские Дали» находится в одноимённом посёлке, построенном специально для работников учреждения, где получают лечение пациенты с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.
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