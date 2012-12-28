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В России
2 минуты назад
В Кемеровской области 10-летнего ребёнка похитили из-за электронной сигареты
«18-летний парень и 14-летний подросток силой заставили 10-летнего мальчика залезть в багажник автомобиля «ВАЗ». Затем они вывезли ребёнка в гараж. Там мальчику связали руки и ноги, а потом вынесли на улицу. Спустя некоторое время школьник смог сам освободиться и убежать», — пишет издание.
В суде оба похитителя признали вину и раскаялись в содеянном. 18-летнему парню назначены шесть лет условного срока. 14-летний подросток получил три года лишения свободы условно.
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