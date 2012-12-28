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В России
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49 минут назад
Цены на жилье всё сильнее отрываются от реальности
Увеличение разрыва говорит о слабом спросе на новое жилье, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко. Цена в объявлении становится отправной точкой для торга. Застройщики предлагают скидки при полной оплате или крупном первоначальном взносе, а также на менее востребованные квартиры. При этом часть таких предложений не публикуется открыто.
На вторичном рынке разница меньше. В сентябре квадратный метр в объявлениях стоил в среднем 148 тыс. рублей, а в сделках — 132 тыс., следует из данных СберИндекса. Разрыв составил около 12% и с начала года увеличился на 3 тыс. рублей за метр. За тот же период 2025-го он, напротив, сокращался.
При слабом спросе даже самая низкая заявленная цена квартиры нередко оказывается верхней границей ее реальной стоимости, отметила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Сейчас примерно каждая третья квартира в новостройке продается со скидкой, рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.
«Спрос охладился, и всё больше сделок закрывается на индивидуальных условиях, а не по базовому прайсу», — отметила директор департамента продаж GloraX Татьяна Халилова.
На разницу между ценами в объявлениях и сделках влияют и ипотечные акции, пояснил директор департамента розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич. Чтобы снизить ставку для покупателя, застройщик компенсирует банку часть процентов, закладывая эти расходы в стоимость квартиры. Поэтому при покупке без субсидированной ипотеки жилье может обойтись дешевле заявленной цены.
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