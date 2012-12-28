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В России
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сегодня, 17:13
Крупнейшие продуктовые ритейлеры стали экономить на развитии
Наиболее заметно X5 сократила вложения в свои основные торговые сети. Капитальные затраты «Пятерочки» в январе–июне уменьшились на 18,7% год к году, до 49,1 млрд рублей, «Перекрестка» — на 36,3%, до 6,1 млрд рублей, дискаунтера «Чижик» — на 20,4%, до 6,6 млрд рублей. Одновременно вложения в прочие сегменты группы выросли почти в 1,5 раза, до 31,2 млрд рублей.
На фоне пересмотра инвестпрограмм ритейлеры замедлили и физическое расширение. За первое полугодие X5 с учетом закрытий увеличила сеть на 814 магазинов — на 35,5% меньше, чем годом ранее. Прирост торговой площади сократился на 41%, до 245,1 тыс. кв. м.
У «Пятерочки» чистый прирост числа магазинов снизился примерно в 1,5 раза, до 471 точки. Число супермаркетов «Перекресток» с учетом открытий и закрытий за полугодие не изменилось. У «Чижика» прирост составил 343 магазина против 330 годом ранее.
В отчетности X5 снижение оттока денежных средств связывается в том числе с уменьшением инвестиций в распределительные центры и меньшим количеством открытий. Представитель группы сообщил «Известиям», что компания делает ставку на повышение операционной эффективности и «рациональный подход» к инвестициям, а не только на расширение сети. При этом X5 сохраняет планы открыть до конца 2026 года 2 тыс. магазинов.
«Магнит» в январе–июне открыл 485 магазинов — на 65% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом закрытий чистый прирост сети составил 212 точек, сократившись на 77% год к году. Компания объясняла замедление «повышением пороговых значений доходности для новых проектов». В «Магните» не ответили на запрос «Известий».
Несмотря на более сдержанные инвестиции, крупнейшие сети продолжили увеличивать долю рынка. По оценке Infoline, по итогам первого полугодия совокупная доля X5 и «Магнита» на российском рынке FMCG достигла 29,9%. Доля X5 выросла за год на 0,6 п.п., до 17,5%, «Магнита» — на 0,5 п.п., до 12,4%.
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