Самозанятым в РФ с 1 октября ограничат время работы с одним заказчиком

В России с 1 октября вступает в силу закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ», который регулирует отношения всех участников процесса онлайн-торговли и предоставления услуг. Некоторые изменения коснутся самозанятых.