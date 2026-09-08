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В России
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сегодня, 15:04
Самозанятым в РФ с 1 октября ограничат время работы с одним заказчиком
В России с 1 октября вступает в силу закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ», который регулирует отношения всех участников процесса онлайн-торговли и предоставления услуг. Некоторые изменения коснутся самозанятых.
Уточняется, что с первого октября для самозанятых вводится ограничение на работу с одним заказчиком — не более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд. Мера направлена на предотвращение ситуаций, когда постоянные трудовые отношения подменяются гражданско-правовыми.
Новые правила действуют не на все сферы фриланса, а на установленный перечень видов деятельности. В него вошли строительство и ремонт, оптовая и розничная торговля, складское хозяйство, логистика и доставка еды, общепит и производство продуктов, образование, маркетинг, реклама, операции с недвижимостью и другие.
Кроме того, с первого октября цифровые платформы должны предоставлять преференции для самозанятых, которые добровольно участвуют в программах пенсионного, социального или медицинского страхования. Их минимальный размер составит 2,9% от дохода, полученного исполнителем через платформу за предшествующий календарный месяц.
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