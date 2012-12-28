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сегодня, 11:03

«Единая Россия»: пять лет созидания и развития

Пять лет назад, в сентябре 2021 года, был избран Липецкий областной Совет депутатов седьмого созыва. За это время в рамках Народной программы «Единой России» были реализованы проекты во всех сферах: образование, здравоохранение, городская среда, дороги, спорт и другие. Сегодня мы рассказываем о сделанном за эти годы. Это история о том, как мы вместе превращали мечты в реальность.

Образование

Ещё недавно жители быстро растущих липецких микрорайонов «Елецкий» и «Взлётный» с тревогой думали о том, где будут учиться их дети. Теперь эти волнения остались позади. Благодаря Народной программе «Единой России» «Современное образование и передовая наука» в «Елецком» построена ещё одна школа на 1224 места, а во «Взлётном» — на 1500, самая большая в регионе! Всего за пять лет распахнули свои двери 11 новых школ для 8568 мальчишек и девчонок — не только в Липецке, но и в Грязях, Усмани, Лебедяни, в сёлах Измалковского, Чаплыгинского и других округов. А в 2026 году будет расширена школа в Измалково, а школа в Добром получит новый корпус для учеников младших классов. Всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Современная школа».

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В 2022 году в школах начался долгожданный капитальный ремонт. Только 1 сентября этого года в Липецкой области по нацпроекту «Молодёжь и дети» после капремонта открылись 28 школ, из них 12 — в Липецке. Теперь в них светло, тепло и современно. В классах — новое оборудование, в спортзалах — современные арены для формирования здорового тела и духа. Впереди — преображение ещё десятков старых учебных заведений.

Девятиклассники получили уникальный шанс: вместо четырёх экзаменов сдавать два, чтобы поступить в колледж. И 63% ребят этим воспользовались. Они учатся на токарей, сварщиков, швей, электриков благодаря тому, что Липецкая область вошла в пилотный проект по упрощённой итоговой аттестации. Эта молодёжь — наша гордость, ведь квалифицированный, достойно оплачиваемый труд — это база развития экономики региона.

Партийный проект «Новая школа» позволил построить в области 21 новый детский сад. 3610 новых мест в дошкольных учреждениях — это тысячи счастливых детских улыбок и спокойствие родителей, которые знают, что их малыши в надёжных руках.

Отдельное слово — о детском отдыхе. Кто не знает легендарный «Прометей»? Бывший пионерский лагерь возродился в своём прежнем качестве — санаторно-оздоровительного комплекса. В нём построены новые корпуса, бассейн, верёвочный городок, лазертаг, экокампус. В скором будущем там появятся Центр цифровых видов спорта и кадровых компетенций. В других лагерях отдыха сооружены 13 комфортных корпусов — теперь летние каникулы стали настоящим праздником для тысяч ребятишек.

Здравоохранение

Пациентам поликлиник важно не только получить талон и попасть на приём к врачу, но и почувствовать заботу. В регионе отремонтированы 24 поликлиники — в Липецке, Добринке, Становом, Хлевном. В этом году завершится обновление ещё шести объектов. Удобная регистратура, понятная навигация, современные кабинеты, доступная среда — теперь визит к врачу не испытание, а шаг к здоровью.

За пять лет в регионе построены 45 фельдшерско-акушерских пунктов и 8 отделений врачебной практики. В этом году появятся ещё три ФАПа и шесть фельдшерских пунктов. Открылись новая детская поликлиника и женская консультация, в областном онкологическом диспансере и детской больнице построены современные хирургические корпуса с новейшим оборудованием. Всего за пять лет в здравоохранение вложено 13 миллиардов рублей из регионального бюджета.

Дороги

Во многом благодаря участию региона в федеральном партийном проекте «Безопасные дороги» приведены в порядок 1766 километров региональных трасс и почти 1100 километров местных дорог. Главная гордость — «Восточный обход Липецка», включивший в себя 12 километров новой трассы, мост через Матырское водохранилище и две развязки. На строительство трассы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» направлено 3 миллиарда рублей. Транзитный транспорт теперь выведен из города.

В Липецке только в этом году приведены в порядок 17 дорог, а вскоре будет построена новая развязка в микрорайоне «Елецкий», что обеспечит два въезда и выезда для местных жителей.

Продолжается реконструкция трассы Липецк — Данков: уже обновлено 6 километров, расширены обочины, увеличена грузоподъёмность. Появились удобные подъезды к Задонску, Ельцу, к усадьбе Семёнова-Тян-Шанского и Воргольским скалам — туристические маршруты стали доступнее и приятнее. Вдоль дорог зажглись 100 километров линий освещения. Работу липецких дорожников высоко оценили федеральные Минтранс и Росавтодор, дважды вручив Липецкой области престижную награду «Золотой каток» за лучшие показатели в отрасли.

Обновлены почти 40 мостов: Каракумский в Ельце стал четырёхполосным, засиял новым покрытием Аргамаченский мост. Стали надёжными мосты в Данкове, Грязях, Чаплыгине, Усмани. За несколько лет капитально отремонтированы семь мостов в Липецке, из которых четыре — в центре города.

Городская среда

Ах, как приятно прогуляться вечером по обновлённому Нижнему парку в Липецке, посидеть на скамеечке в Петровском парке Ельца или пройтись по набережной Матыры в Грязях! За пять лет в рамках партийного проекта «Городская среда» благоустроены более 700 общественных и 200 дворовых территорий. На это было направлено 6,3 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов, а 15 объектов новой городской среды победили в различных федеральных конкурсах.

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Парк в Волово, набережная в Данкове, Молодёжный парк в Добром, скверы в Задонске, Усмани, Чаплыгине — этот список можно продолжать бесконечно. Каждое такое место стало точкой притяжения для семей, влюблённых, детей и пенсионеров. Но мало создать — важно сохранить. Теперь наша главная задача — ухаживать за этими пространствами, держать их чистыми, безопасными, уютными. Мы всегда на связи с жителями — ваши пожелания помогают нам сберегать это достояние.

Спорт

Спорт — это азарт, энергия, здоровье. Для начинающих и профессиональных спортсменов открыты новые ФОКи с бассейнами в Грязях и Данкове, в Ельце возведён Дворец спорта имени олимпийца Александра Петрова — с залами для игр, тяжёлой атлетики, единоборств и гимнастики. В Липецке на Зелёном острове построен современный стадион для занятий воркаутом, кроссфитом и ещё девятью видами спорта под открытым небом. После реконструкции стадионов и площадок в 15 муниципальных округах результат не заставил ждать: число детей и подростков, регулярно занимающихся спортом, выросло на 35%. Это значит, что наши дети сильнее, здоровее и счастливее.

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Дорогие земляки! Пять лет — это продолжение сделанного ранее. Впереди — новая пятилетка. Мы чувствуем вашу поддержку, мы знаем, что вместе мы сможем ещё больше. «Единая Россия» продолжит работать для одной цели: чтобы Липецкая область была местом, где хочется жить, работать и растить детей.

Изготовитель: ООО «Курс», 398001, Липецкая область, г. Липецк, пл. Победы, д. 8, офис 505, ИНН 4826048596.

Дата изготовления: 09.09.2026 г.

Тираж: 3 экз.

Заказчик: Избирательное объединение «Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Единая Россия»
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