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Здоровье
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сегодня, 10:08
В Липецкой области уже 4837 человек пострадали от клещей
26,6% снятых с людей клещей оказались заражены возбудителями инфекционных болезней.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 26,6% из снятых с людей и доставленных лаборатории клещей оказались заражены возбудителями различных заболеваний, в том числе иксодовым клещевым боррелиозом — 20,3%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,3%.
В 70,1% случаев клещи присасывались к людям на территориях у домов и на приусадебных участках. Также клещи нападали на людей на природе (14,3% случаев), в садоводческих товариществах (6,7%), в парках (2,7%), на кладбищах (1,1%) и других местах (5,1%).
Напомним, в Липецкой области клещей на заражение возбудителями болезней исследуют лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.
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