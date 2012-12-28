В Липецкой области уже 4837 человек пострадали от клещей

26,6% снятых с людей клещей оказались заражены возбудителями инфекционных болезней.

С присасыванием клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 4837 человек, из них 1860 детей.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 26,6% из снятых с людей и доставленных лаборатории клещей оказались заражены возбудителями различных заболеваний, в том числе иксодовым клещевым боррелиозом — 20,3%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,3%.В 70,1% случаев клещи присасывались к людям на территориях у домов и на приусадебных участках. Также клещи нападали на людей на природе (14,3% случаев), в садоводческих товариществах (6,7%), в парках (2,7%), на кладбищах (1,1%) и других местах (5,1%).Напомним, в Липецкой области клещей на заражение возбудителями болезней исследуют лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.