Вступился за подростков: 23-летний мужчина выслушал приговор за умышленное причинение вреда здоровью
Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку
С подрядчика требуют вернуть полученные по муниципальному контракту в Чаплыгине 32,2 миллиона рублей
Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку
Липецкая вечЁрка: удар в челюсть, овчарку натравили на человека и умершая от бледной поганки
Происшествия
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сегодня, 06:43
Еще одну ночь Липецкая область провела в режиме опасности атак БПЛА
Красный уровень отменили рано утром.
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