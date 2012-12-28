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сегодня, 06:43

Еще одну ночь Липецкая область провела в режиме опасности атак БПЛА

Красный уровень отменили рано утром.

С 22:24 вечера 18 августа по 05:32 в Липецкой области действовали сначала желтый затем красный уровни воздушной опасности.
БПЛА
воздушная тревога
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