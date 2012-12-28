Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку
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Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Происшествия
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35 минут назад
Отменен ранее введеный в нескольких округах красный уровень
Остается желтый уровень.
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